Restauranteros de la CDMX piden ser considerados esenciales

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), los Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES) y la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), solicitaron al gobierno capitalino aumentar los controles de venta de comida callejera porque de no hacerlo podrá haber más contagios y extenderse la duración del semáforo rojo más allá del 10 de enero.

En un comunicado pidieron que se considere a los restaurantes actividad esencial bajo protocolos estrictos, y recordaron que solamente los negocios establecidos de alimentos y bebidas atienden las medidas sanitarias, mientras que los puestos ambulantes son un foco de contagio.

Los representantes de esas asociaciones afirmaron: "Los restaurantes son aliados de las autoridades pues presentan una oferta responsable, tanto para la gente que tiene que salir a trabajar como aquella que quiere cuidarse y no asistir a reuniones masivas. Como los propios gobiernos lo han reconocido, nuestros establecimientos no son fuentes de contagio, sí lo son las fiestas privadas y el comercio informal".

Recordaron que la industria por el número de empleos generados y por la cadena de producción tiene un valor de 100 mil millones de pesos anuales.

Explicaron que es necesario que sean considerados como actividad esencial porque "las negociaciones particulares que se hicieron con proveedores o arrendatarios ya llegaron a su fin, y hay presión por ponerse al corriente y hay lugares en que ni siquiera se llega al aforo permitido".

Agregaron que es momento de dar apoyos fiscales como prórroga de pagos de impuestos, servicios, derechos, licencias de funcionamiento y subsidios al empleo.

Piden al gobierno garantizar que el semáforo rojo termine el 10 de enero y se reactiven las actividades productivas el 11 de enero.