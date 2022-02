Revela AMLO que, discordancia, motivó la sustitución de Sánchez Cordero en la Segob

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Al hablar de las denuncias del abogado Juan Collado contra el exconsejero jurídico Julio Scherer, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no había buena relación con Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, por lo que decidió cambiarla por Adán Augusto López.

Al ser cuestionado si Scherer dejó la Consejería por este caso, López Obrador admitió en su mañanera de este lunes en Palacio Nacional, que "no había buena relación con la secretaria de Gobernación".

"No tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial, con la Fiscalía; que hay asuntos de Estado; Ayotzinapa o los amparos y necesitamos relaciones en lo fundamental, en lo básico cuando está de por medio el interés general con el Poder Judicial y necesitaba yo a una gente como Adán, para resolver.

"Y buscando que los equilibrios, se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas.

"La licenciada Sánchez Cordero, una muy buena persona, una profesional, pero habían discrepancias, y yo necesito tener a quien me ayude por entero y que se dedique en armonía con la Consejería Jurídica y con otras áreas, a resolver problemas, atender problemas", declaró López Obrador.

En agosto del 2021, Olga Sánchez Cordero fue sustituida en la Secretaría de Gobernación por Adán Augusto López, y regresó a su escaño en el Senado.