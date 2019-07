Revelan lujos de narcotraficante en penal de la Ciudad de México

El narcotraficante Abigael González Valencia, El Cuini, vivía en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México con todo tipo de lujos, desde cocineros y criados hasta mujeres que lo visitaban puntualmente, revelaron este miércoles medios locales.



Según informó Milenio tras filtrar unas conversaciones telefónicas, el fotógrafo Miguel José Leone se encargó de contactar a una mujer y convencerla para que visitara al Cuini, quien fue detenido el 3 de enero del 2016 como presunto operador financiero del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



La llamada telefónica entre el fotógrafo y su amiga exhibe la rampante corrupción en algunos penales mexicanos.



Para visitarlo en prisión, e incluso pasar varios días con él, se le podrían dar hasta 3.000 dólares. Y "2.000 me parece muy poquito amor, y esta mierda no sabía que era una cárcel", dice la mujer.



Ambos hablan de que una modelo, Jessica, fue la primera en acudir a la prisión, porque, según el fotógrafo "el tipo (el detenido) es fabuloso".



A continuación, la mujer pide más detalles de la cárcel.



Según el fotógrafo, investigado por presuntamente liderar una red de prostitución al servicio del CJGN, la prisión en que González Valencia está "es el paraíso" y muy distinto al lugar donde él mismo estuvo recluido.



"La vaina es impecable. (...) No le tocaron nada (a la modelo). El tipo le tenía el megadesayuno en la mañana y le mandó a pedir comida japonesa en la tarde-noche", aseguró.



Finalmente, afirmó que él ya conoce el sitio y describe que fue una vez con dos colombianas a ver al detenido y asegura que el narcotraficante es el "dueño" del reclusorio.



"Te custodian los policías, cuidándote que no te pase nada", terminó el fotógrafo, quien aseguró que el arrestado es "un caballero" y vive entre lujos, con varios cuartos, televisiones e incluso criados.



Según revelaron medios locales, El Cuini fue trasladado el pasado fin de semana al penal de máxima seguridad de El Altiplano, pero obtuvo una orden judicial para ser regresado al Reclusorio Norte apenas dos días después.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre este asunto en la conferencia matutina de este miércoles y aseguró que se debe procesar a los servidores públicos que estén involucrados en este suceso, siempre que haya pruebas.



"No se trata de generalizar ni echar la culpa a todos los jueces, pero hay algunos que están actuando mal", agregó