Revisan DEA y SSPC su cooperación
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Ciudad de México.- La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que su director, Terrance Cole, sostuvo un encuentro la semana pasada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien revisó "esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones narcoterroristas y enfrentar la corrupción que las permite.
Cole se refirió a la reunión que, señaló, fue "para intercambiar inteligencia, compartir información sobre investigaciones activas e identificar futuras oportunidades para el fortalecimiento de capacidades y la colaboración operativa".
Al final de su mensaje, Cole advirtió: "El intercambio de inteligencia importa. Pero la seguridad y protección de nuestros ciudadanos es INNEGOCIABLE".
Por su lado, el titular de la SSPC también destacó esta reunión como parte de la colaboración y coordinación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad.
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"En este encuentro, programado desde finales de octubre, revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración y otros", informó.
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