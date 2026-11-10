logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Revisan DEA y SSPC su cooperación

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Revisan DEA y SSPC su cooperación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que su director, Terrance Cole, sostuvo un encuentro la semana pasada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien revisó "esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones narcoterroristas y enfrentar la corrupción que las permite.

      Cole se refirió a la reunión que, señaló, fue "para intercambiar inteligencia, compartir información sobre investigaciones activas e identificar futuras oportunidades para el fortalecimiento de capacidades y la colaboración operativa".

      Al final de su mensaje, Cole advirtió: "El intercambio de inteligencia importa. Pero la seguridad y protección de nuestros ciudadanos es INNEGOCIABLE".

      Por su lado, el titular de la SSPC también destacó esta reunión como parte de la colaboración y coordinación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "En este encuentro, programado desde finales de octubre, revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración y otros", informó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores
        Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores

        Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores

        SLP

        El Universal

        Miguel Ángel Almaraz relató que se ocultó en la sierra

        Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas
        Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas

        Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas

        SLP

        El Universal

        El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsa acciones conjuntas para preservar el lago.

        INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento
        INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento

        INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento

        SLP

        El Universal

        La consejera presidenta Blanca Cruz dijo que el incremento salarial base será del 6% con posibilidad de ajuste

        Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión
        Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión

        Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión

        SLP

        Redacción

        La edad y el régimen de cotización son clave para determinar el monto y la modalidad de pensión en el IMSS.