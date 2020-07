Revocan convocatoria a elección de dirigencia de Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ) revocó la Convocatoria a III Congreso Nacional de ese partido, que el 29 de agosto debía elegir nueva presidencia y secretaría general, tras confirmar al menos 7 irregularidades y violaciones estatutarias en ese documento.

Entre ellas la CNHyJ confirmó que la convocatoria incumplió con las garantías para que la nueva estructura de dirigencias morenistas tenga una integración paritaria, como obliga el estatuto; no dio garantías para la participación de los militantes, ni dio claridad en los términos de la realización de la encuesta mediante la que se elegirán los nuevos dirigentes, entre otras fallas.

El órgano de justicia de Morena resolvió dos impugnaciones a la nueva convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena el 29 de junio –pues una anterior, de marzo, quedó invalidada en los hechos pues la pandemia de Covid-19 impidió actividades--, dio la razón a los quejosos, Edgar Cruz y Erasmo García, y revocó el llamado a proceso interno.

Ordenó al CEN que a la brevedad posible elabore y emita una nueva Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena "ponderando el derecho de la militancia de Morena a elegir a su dirigencia y el derecho a la salud de los ciudadanos que integran este partido político".

En su resolución la Comisión aceptó falta de certeza y que en "evidente ilegalidad" la convocatoria a proceso interno de Morena no estableció criterios para la realización de los 300 congresos distritales, 32 estatales y Nacional y su correcta integración conforme a las normas estatutarias.

Tampoco señaló reglas claras y precisas de participación de la militancia "y con ello viola los principios de certeza y legalidad"; no garantizó la participación de los militantes en el proceso electoral, ni los requisitos para ser elegible a alguna de las dirigencias, y se limitó a enunciar la encuesta, pero omitió lo relacionado a su implementación específica.

En la Convocatoria "debió quedar claramente establecido el desarrollo de dicha encuesta a efecto de brindar la mayor certeza para con la militancia respecto de dicha elección" además de que delegó al CEN y la Comisión Nacional de Elecciones definir metodología, cuando eso por estatuto toca a la Comisión de Encuestas. Esta era inexistente y fue instalada el 13 de julio.

La Comisión rechazó empero, como denunció uno de los quejosos, que la Convocatoria haya sido una estrategia de engaño con la intención de no llevar a cabo el proceso interno de renovación de la Presidencia y Secretaría General del CEN de Morena.

Según la convocatoria anulada, del 11 de julio en adelante se realizarían congresos distritales, hasta el 1 de agosto, para luego realizar Consejos estatales y así, hasta el III Congreso Nacional el 22 y 23 de agosto en primera fecha y luego el 29 de agosto, donde se elegiría nueva dirigencia nacional vía encuesta.

Hasta el momento no se ha realizado ninguna actividad, por la pandemia de Covid-19 y con su resolución la CNHyJ confirmó que no habrá proceso interno como lo ordena el Estatuto, con una cadena de congresos distritales (con presencia de al menos mil morenistas), estatales y nacional, además de Consejos estatales y Nacional.

El 1 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Morena relevar a sus dirigencias antes de que inicie el Proceso Electoral Federal, mismo que arranca el 6 de septiembre próximo.

Una vez iniciado los partidos políticos no pueden tener procesos internos de definición de dirigentes.