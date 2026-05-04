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Ricardo Monreal abre puerta a periodo extraordinario para reforma electoral

La consejera jurídica Luisa María Alcalde señaló que el Ejecutivo evalúa posponer la segunda elección judicial de 2027 a 2028.

Por El Universal

Mayo 04, 2026 09:13 p.m.
A
Ricardo Monreal abre puerta a periodo extraordinario para reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que los grupos parlamentarios analizan la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para reformar la Constitución y la ley en materia electoral, para modificar la fecha de la elección judicial.

Ricardo Monreal analiza convocatoria a periodo extraordinario

"Estamos revisando si convocamos o no antes de la conclusión del mes de mayo. ¿Por qué razón? Porque es la fecha límite para poder reformar la Constitución o la ley en materia electoral. En este caso, si reformamos la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución en el caso de la elección de jueces magistrados del Poder Judicial de la Federación", comentó en su cuenta de X.

Luisa María Alcalde confirma análisis para modificar elección judicial

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Por la mañana, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló que el Ejecutivo federal también analiza modificar la fecha de la segunda elección judicial, y realizarla en 2028, en lugar de 2027.

"La presidenta nos ha instruido analizar, tiene que ver con el proceso de elección del Poder Judicial, como ustedes conocen, actualmente esa elección está programada para suceder el próximo año, en el 2027. Entonces, vamos a analizar y emitiremos una opinión a la presidenta, si vale la pena pensar en una reforma, ya sea que se sostenga que suceda en el 27, o analizar que se pueda posponer un año, al 2028, entonces, vamos a estar viendo este asunto de manera prioritaria", expuso.

Por su parte, Monreal Ávila dijo que en un posible periodo extraordinario también se podrían discutir reformas en materia de seguros y fianzas, el buró de crédito, inteligencia artificial y la nueva ley de migración.

"Materia de legislación la hay y por eso es que estamos revisando con los integrantes de la Permanente y los grupos parlamentarios la conveniencia o no de convocar a un periodo extraordinario", dijo.

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