Rocha Moya y coacusados comparecen ante FGR por acusaciones en EU

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Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en dicha entidad para atender una cita por la investigación que se deriva de las acusaciones de Estados Unidos (EU) por supuestos vínculos con el narcotráfico. Él y otros nueve han sido señalados por Washington. Rocha pidió licencia de su cargo.

"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal", confirmó el funcionario.

Rocha Moya aseguró que mantendrá disposición para acudir ante las autoridades mexicanas cada vez que sea requerido. "Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", expresó.

Asimismo, sostuvo que confía en las instituciones judiciales del país y defendió el sistema de justicia mexicano, al señalar que las reformas impulsadas durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han fortalecido el Estado de Derecho y la vida democrática del país.

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"Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia", escribió el mandatario con licencia, quien también afirmó que continuará defendiendo su postura "con la frente en alto" para que "la verdad prevalezca".

Finalmente, Rocha Moya manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder "honesta y estadista", y aseguró que su Gobierno ha defendido la soberanía nacional frente a cualquier intento externo de vulnerarla.

Inzunza comparece ante FGR

El senador Enrique Inzunza compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

A través de X, el legislador de Morena por Sinaloa dio a conocer que acudió puntualmente a la citación de la Fiscalía, "sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo".

Reafirmó su disposición de atender cualquier requerimiento, "sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales".