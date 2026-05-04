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Rubén Rocha, con seguridad federal

Solicitó seguridad al Gabinete, la cual fue aprobada tras evaluación

Por El Universal

Mayo 04, 2026 10:43 a.m.
A
Rubén Rocha, con seguridad federal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó seguridad al Gabinete de Seguridad, y la cual, indicó, se le está brindando.

Acciones de la autoridad

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el Gabinete de Seguridad siempre hace un análisis de riesgo ante la solicitud que hacen gobernadores, legisladores o incluso ciudadanos y sobre esto se decide o no fortalecer su seguridad.

"¿Hubo alguna solicitud del ahora gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él?", se le preguntó en conferencia de prensa.

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"Sí, normalmente en estos casos como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad.

"Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece se da o no seguridad, y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete", respondió.

Sheinbaum rechaza dilema por solicitud de extradición

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se encuentra en un dilema por la solicitud de detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico.

"(Articulistas y columnistas señalan) la Presidenta está en un terrible dilema, o entrega a Rocha o habrá invasión, ah bueno, tranquilos por favor, la presidenta está en el terrible dilema, o cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. No encubrimos a nadie, pero por favor, pruebas", dijo.

Expresó que le corresponde la defensa de la soberanía porque "nunca en la historia, nunca habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones".

"Que envíen las pruebas que tienen... además están violando la confidencialidad. ¿Qué objetivo tenía sacarlo a ocho columnas, si ellos saben que debe haber confidencialidad? Entonces, es la defensa del pueblo, la defensa de nuestra dignidad, es la defensa de nuestra Patria y la justicia", dijo.

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