Rubén Rocha Moya comparece ante Fiscalía en Culiacán por investigación

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Ciudad de México, 26 may (EFE).- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios del estado por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Comparecencia de Rubén Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República

"Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal (Fiscalía)", escribió Rocha Moya en una publicación en la red social X.

El mandatario de Sinaloa (noroeste), que solicitó su separación temporal del cargo mientras dura la investigación, añadió que mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

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"Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", expresó.

Rocha Moya sostuvo además que confía en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, al tiempo que defendió las instituciones de justicia y las reformas impulsadas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

"Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca", subrayó.

Declaraciones y respaldo institucional en el caso Sinaloa

Asimismo, expresó respaldo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien dijo "lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla".

La comparecencia ocurre días después de que Sheinbaum asegurara que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no implican imputaciones contra los funcionarios llamados a declarar.

"Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas", afirmó la mandataria el lunes durante su conferencia de prensa diaria.

Respecto al expediente de Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar Rocha Moya; el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Inzunza Cázarez también informó en su cuenta de X este martes que atendió a la citación de la FGR el 23 de mayo "sin acompañamiento jurídico" y como abogado de sí mismo.

"Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales", precisó el congresista.

Las investigaciones en México derivan de la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos vinculados con delitos de tráfico de drogas y armas.

La FGR informó previamente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial "con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad" en las investigaciones.