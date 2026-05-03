Rubén Rocha Moya ignorado en Congreso Morena 2026 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- A diferencia de otros morenistas emproblemados, a quienes han arropado con el grito de "¡No estás solo!", en esta ocasión, el octavo Congreso Nacional Extraordinario de Morena ni siquiera pronunció el nombre de Rubén Rocha Moya, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narco.

Congreso Nacional Extraordinario de Morena evita mencionar a Rubén Rocha Moya

La sombra del gobernador con licencia de Sinaloa estuvo presente en el cónclave morenista, pero entre los presentes no hubo un solo gesto de apoyo o solidaridad.

Al final de la sesión, algunos delegados de Sinaloa pretendieron organizar una porra para Rocha Moya, pero el intento se ahogó al no tener eco entre el resto de los asistentes.

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Ariadna Montiel asume presidencia de Morena y enfatiza honradez

Aunque los dirigentes de Morena trataron de negar afectación alguna por el golpe a la Cuarta Transformación recibido desde Estados Unidos, el ambiente estuvo enrarecido y los ánimos no fueron lo festivo que deseaban los dirigentes morenistas.

En corto, algunos morenistas comentaron que el partido debe deshacerse de algunas lacras y demostrar en los hechos que está en contra de la corrupción y las conductas ilegales.

Lo que sí abundó en el Congreso fue el respaldo y cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además del llamado a honrar el legado del tabasqueño.

Tras ser aclamada como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel les "leyó la cartilla" a quienes aspiran a ser candidatos en 2027 y sentenció que la honradez pesará más que la popularidad, pues nadie podrá alcanzar una candidatura si no tiene una trayectoria "impecable", aunque gane la encuesta.

Al final de la sesión, los gobernadores y coordinadores parlamentarios salieron a toda prisa del salón del World Trade Center y solo quedaron la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la recientemente nombrada presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, quienes se dejaron querer por los morenistas que les pidieron fotos y selfies.