Sabemos que eres un periodista mercenario: López Beltrán a Loret

El secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, contestó a la columna del periodista Carlos Loret de Mola, titulada "Andy y Rocha Moya", y publicada en EL UNIVERSAL.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al reportero mostrar alguna evidencia acerca de que él y su familia recibieron dinero de grupos criminales o de funcionarios de Sinaloa.

"De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido. Eres un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este país, ahora del extranjero y del hampa de la política".

Agregó que ellos han presentado pruebas de su riqueza, propiedad y empresas, "y de la inmoral forma de hacer dinero en base a fabricar montajes".

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En su escrito, el columnista dio a conocer que Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, les dio dinero a Andrés Manuel y "Bobby" López Beltrán.

"Así me lo revelan fuentes con acceso de primer nivel a la investigación. Me relatan que a veces, los hermanos López Beltrán visitaban Sinaloa. El gobernador los recibía personalmente".

Añadió que Díaz Vega conectaba al mandatario estatal con el Cártel de Sinaloa.

Al momento, Loret de Mola no ha respondido al comunicado de López Beltrán en sus redes sociales.