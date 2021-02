"¿Saben quién me volteaba a ver? Nadie". Sánchez Cordero reitera denuncia por violencia en el Gabinete

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló que los dos primeros años en su cargo no han sido fáciles porque ha sufrido violencia de género dentro del Gabinete de Seguridad, además de recibir críticas de los medios de comunicación.

"Cuando yo dije que sufría violencia en las reuniones de seguridad, era cierto. ¿Por qué?, porque se hacían grupos de puros hombres, estaba yo la única, y saben quién me volteaba a ver, nadie, antes de que llegara el Presidente, ahí estaban cuchicheando todos, verdad, menos yo, yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios", detalló la funcionaria federal que, por escalafón, es la segunda más importante luego del Presidente de la República, durante el panel "Participación política de las mujeres en México: Retos y temas pendientes", organizado por la Harvard University Mexican Association of Students.

La Secretaria de Gobernación aclaró que, en estos momentos, dichas actitudes ya no suceden, pero recordó que los hombres no le daban importancia a esos comportamientos.

"Ahora sí ya no se hace esto, pero definitivamente era una situación que a la mejor para ellos no era importante, es más: ni la percibían como tal. Y por qué no la perciben como tal, porque es una cultura distinta, porque ni siquiera la sienten, porque ni siquiera se dan cuenta, porque es lo natural y lo normal en la cultura constante de este patriarcado y este machismo", dijo la también exministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Olga Sánchez Cordero también expuso que los medios de comunicación en México también la han criticado al describirla como un "florero".

"Yo sí puedo decirles que no ha sido nada fácil, ustedes han visto los permanentes ataques a mi persona en la prensa, que soy adorno, que soy florero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la agresión que se tiene hacia una posición que tradicionalmente, que históricamente había sido única y exclusivamente de los hombres", planteó. Y para para finalizar agregó que en México ¡ existe una responsabilidad para poder obtener resultados y así poder abrirle los espacios a las mujeres.

Desde el pasado 20 de octubre de 2020, Sánchez Cordero acusó que al interior del Gabinete federal existían "temas de misoginia muy considerables".

"Dentro del Gabinete, inclusive hoy día, hay temas de misoginia muy considerables; desde luego, este sistema patriarcal, esta construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, en esta diferencia política, es como lo dice la teórica, política y feminista británica, Carole Pateman, es precisamente la diferencia entre la libertad y el sometimiento", dijo Sánchez Cordero durante la quinta sesión del ciclo de conferencia "Del derecho al voto al ejercicio del poder", dijo entonces.

La titular de la Segob criticó que incluso en las reuniones de seguridad su opinión era desdeñada por los demás integrantes del Gabinete. Sin embargo, aclaró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no cometía ese tipo de violencia de género.