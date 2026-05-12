Salud emite aviso epidemiológico a estados por hantavirus

La Secretaría de Salud (Ssa), a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), emitió un Aviso Epidemiológico a todas las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), para fortalecer la detección oportuna de algún posible caso de hantavirus.

La advertencia deriva del brote de hantavirus reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 2 de mayo, en un crucero en el océano Atlántico, en el que se registraron siete casos confirmados, dos sospechosos y tres defunciones.

"Se recomienda fortalecer la detección oportuna mediante la Identificación de pacientes con: Síndrome respiratorio agudo grave; antecedente epidemiológico compatible y exposición internacional relevante", refiere el Aviso Epidemiológico.

Actualmente no existe tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus. El manejo consiste en medidas generales de soporte, incluyendo soporte hemodinámico, vigilancia estrecha, oxigenoterapia, soporte ventilatorio y atención crítica temprana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la Ssa, en México no se ha identificado ningún caso, hasta el momento; y la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja, de acuerdo con la evaluación de riesgo de la OMS.

"No obstante, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha", señaló la dependencia federal.

LEA TAMBIÉN El hantavirus, peligroso pero no pandémico El virus se encuentra disperso desde Arizona hasta los Andes: Comas G.

En este contexto, aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Los hantavirus pertenecen a la familia hantaviridae y comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados; sin embargo, el hantavirus de los Andes (ANDV), identificado como responsable del brote actual, es el único con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.