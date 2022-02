San José de Gracia, Michoacán: Qué se encontró y qué no se encontró

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- La tarde del domingo un grupo de personas fue acribillado en la localidad de San José de Gracia, cabecera del municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán.

En videos que circularon en redes sociales —y cuya veracidad confirmó a EL UNIVERSAL el presidente municipal, Jorge Luis Anguiano— se observa al grupo de personas paradas de espaldas a la pared de una casa, y desde el otro lado de la calle les disparan varios hombres armados.

Sin embargo, cuando elementos de la Fiscalía General de Michoacán llegaron a la localidad no encontraron lo que esperaban.

Lo que había

-El lugar del presunto crimen recién lavado

-Una bolsa con envases de productos de limpieza

-Cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm.

-Una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego, ambos fueron asegurados

Lo que no había

-Cuerpos de personas acribilladas

-Personas heridas

-Manchas de sangre

-Hombres armados

Al respecto, la fiscalía estatal indicó que con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se llevaron a cabo recorridos en las inmediaciones de la cabecera municipal para localizar a posibles víctimas de la agresión, las cuales "tras los hechos, fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos".

Hasta ahora "sin cuerpos" de presunto fusilamiento

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hasta ahora no se han localizado cuerpos, tras el presunto fusilamiento masivo ocurrido ayer en un velorio en el municipio de San José de Gracia, y en el que habrían fallecido 17 personas.

"Se está compartiendo información, es un tema complejo, hay que decirlo, ha tenido gran exposición mediática, lo que es real es que la Fiscalía lo que nos dice es que al momento de que ellos llegan en la tarde noche durante el acontecimiento, pues no hay cuerpos, no hay evidencias más allá que de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido, pero tenemos los videos que se están corroborando por parte de las fiscalías", puntualizó al ser entrevistado en la Cámara de Diputados.

El mandatario explicó que San José de Gracia es un municipio que está en la frontera con Jalisco, por lo que ya se realiza un operativo conjunto, que involucra a autoridades de ambas entidades, así como del gobierno federal.

Señaló que hasta ahora ningún grupo criminal se ha adjudicado el hecho que ayer fue denunciado a través de un video que circuló en redes sociales.

"Nadie se ha adjudicado el tema, se está investigando, pero no podemos decir qué grupo o cártel detonó las armas de fuego. Se está haciendo una búsqueda para lograr más evidencias, pero reitero, no hay cuerpos, tampoco hay heridos, es la información que tenemos, es el reporte oficial", detalló.

Ramírez Bedolla advirtió que también se está investigando por qué tardó tanto en llegar la llamada de alerta, con un retraso de más de tres horas.

"Todo indica a que el acontecimiento ocurrió aproximadamente a las 3:00, 3:30 de la tarde, pero hasta que llegó el reporte pasaron más de tres horas, eso es mucho tiempo", indicó.

Finalmente, aseguró que al momento la situación está bajo control; "es totalmente seguro las actividades productivas en esta región, hay el tránsito normal entre Michoacán y Jalisco en esta zona".