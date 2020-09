Sancionan a viñedo por incumplir normas sanitarias en Aguascalientes

La Guardia Sanitaria de Aguascalientes sancionó a Viñedos Hacienda De Letras, que formó parte de la Ruta del Vino, por incumplir con los protocolos sanitarios ordenados por la autoridad de salud.

Así lo informó el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Octavio Jiménez Macías, quien reveló que la noche del pasado domingo 6 de septiembre, se realizó en este lugar un evento en el que los asistentes no cumplieron con las medidas estipuladas en el protocolo sanitario, como el uso del cubrebocas y el respeto de la sana distancia, entre otros.

Dijo que para este tipo de eventos, el protocolo sanitario prohíbe estrictamente las pistas de baile, situación que los asistentes no respetaron, y detalló que la responsabilidad del cumplimiento de las medidas sanitarias recae en el personal de seguridad del lugar, el cual en este caso, omitió su intervención.

Jiménez Macías informó que ya fue levantada el acta correspondiente, misma que fue turnada para su calificación, por lo que alcanzará una sanción económica mínima equivalente a los mil UMAS.

También, comentó que, como parte de los operativos de vigilancia de establecimientos comerciales en todo el estado, fueron suspendidos en los últimos días, negocios de diversos giros, por incumplir los protocolos sanitarios y de operación que ordena la ley.

Por otro lado, indicó que específicamente por incumplir las medidas preventivas del Covid-19 fueron sancionados ocho negocios: una tienda de muebles, una empresa de telecomunicaciones, un gabinete de consultorios médicos, una fábrica de vidrios y tres funerarias, una en Rincón de Romos, otra en Pabellón de Arteaga y la última en Aguascalientes, las cuales permitieron la velación de difuntos en domicilios particulares.

Además, el personal de la Guardia Sanitaria identificó otro tipo de violaciones sanitarias, entre las que se encuentran el incumplimiento a la Ley Antitabaco, por parte de un bar en el municipio de Asientos y otro más en la ciudad capital; un anexo en Rincón de Romos y otro restaurante-bar que no contaban con su aviso de funcionamiento, así como una estancia infantil que carecía del servicio de agua potable.