SAT: 10.8 millones presentaron declaración anual 2025

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El

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), informó que ende personas físicas presentaron su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025."Durante el mes pasado, las declaraciones de personas físicas se presentaron cerca de 10.8 millones de declaraciones", dijo elAl participar en un foro organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), detalló que de ese total,presentaronCon corte al, mencionó que más de cuatro millones de contribuyentes ya recibieron suen un promedio de 3.9 días.-----"Fue un", diceRecordó que en enero else había comprometido a que el reembolso se haría en cinco días, y después en abril la meta se estableció en que ese plazo se redujera a menos de 4.5 días."Fue unlay los temas dea favor", expresó el funcionario.Para ello, destacó que trabajaron "muy fuerte" durante todo el año para que lay los sistemas estuvieran en su máxima capacidad.En su oportunidad, la, enfatizó la importancia del, cooperación y compromiso compartido para afianzar la cultura contributiva del país."Creemos firmemente que elentre, genera mejores condiciones para el cumplimiento, brinda mejory contribuye a la consolidación de nuestras instituciones", afirmó.