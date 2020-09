Saturados, hospitales de Neza rechazan pacientes con Covid-19

Los hospitales generales Gustavo Baz y La Perla, pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), están saturados y rechazan a pacientes con síntomas de Covid-19, quienes deben buscar atención en la Ciudad de México u otros de municipios metropolitanos, advirtió el alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa.

"Mucha gente que se ha contagiado de Covid ha tenido que atenderse en hospitales de la Ciudad de México. De un total de 7 mil 117 personas que se han contagiado, que se han enfermado en el municipio por Covid, 4 mil 835 han sido atendidas en hospitales de la Ciudad de México y sólo 2 mil 243 en el Estado de México. Y no en Neza; muchas de esas personas se han atendido en Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco, Los Reyes La Paz e incluso en Ixtapaluca", reconoció el edil.

Los hospitales Gustavo Baz y La Perla, ubicados en Ciudad Neza, tienen 144 camas disponibles, lo que suma 288 para una población cercana a los 2 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda por lo menos 2 mil camas hospitalarias para ese número de residentes.

Antes de la pandemia esos dos nosocomios ya presentaban carencias de equipo y personal, lo que impedía ofrecer buen servicio a los pacientes que acudían. Desde que inició la emergencia sanitaria la situación es más grave, alertó. "Ahorita es más notorio que sí tenemos rechazo de pacientes, sobre todo los que tienen que ver con Covid, porque tienen limitaciones los hospitales para poder atenderlos; como también los de traumatología, porque esos dos hospitales no están equipados y no cuentan con el personal necesario para poder atender este tipo de situaciones", comentó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció construir dos hospitales en Nezahualcóyotl. El de la Clínica 25, que estaba ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, era el que ofrecía servicio a los derechohabientes del municipio, pero fue derrumbado después de que se dañó por los sismos de 2017. Para la edificación de esos dos inmuebles se requiere un terreno, pero el ayuntamiento no dispone de ninguno para que se lleven a cabo los proyectos. El gobierno del Estado de México sí tiene predios en la franja del Bordo de Xochiaca, pero no ha respondido a las reiteradas solicitudes de la administración local. "Seguimos insistiendo. Hago un llamado al gobernador (Alfredo del Mazo) para que pueda sensibilizarse ante esta situación de falta de hospitales en el municipio; también necesitamos de un hospital de especialidades", mencionó. El alcalde lamentó que el gobierno mexiquense no ha puesto a funcionar el hospital provisional que instaló en el complejo comercial Ciudad Jardín, localizado en el Bordo de Xochiaca, que en teoría atendería a pacientes no Covid. En la zona norte de Nezahualcóyotl, donde residen más de 300 mil personas, no hay ningún hospital, dijo.