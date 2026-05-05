logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio

Las empresas que vendan scooters y bicicletas eléctricas deberán entregar estos vehículos ya emplacados.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 03:56 p.m.
A
Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- A partir del

1 de julio
, los vehículos motorizados eléctricos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


personales (VEMEPE) que circulen en la Ciudad de México, tales como scooters y bicicletas eléctricas, tendrán que emplacarse, anunció el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
Tras las reformas a la Ley de Movilidad que se aprobaron en agosto del año pasado respecto a este tipo de vehículos, este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Reglamento de Tránsito y el Reglamento de la Ley de Movilidad en los que se establecen los lineamientos para estos vehículos de baja velocidad.
¿Cuándo se emplacarán los vehículos motorizados eléctricos?
Así, a partir del 1 de julio próximo, todos los vehículos nuevos que se vendan en la ciudad tendrán la obligación de emplacarse.
En el caso de los vehículos anteriores deberán emplacarse entre el 1 de julio y el 20 de noviembre próximo.
Será a partir del 1 de septiembre cuando las autoridades comenzarán a sancionar a aquellos vehículos que ya cuenten con sus placas.
Además, todas las empresas privadas que vendan este tipo de vehículos tendrán placas al ser vendidos.
Este tipo de vehículos cuentan con un acelerador independiente, tienen dos o más ruedas y alcanzan una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora (km/h).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio
Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio

Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio

SLP

El Universal

Las empresas que vendan scooters y bicicletas eléctricas deberán entregar estos vehículos ya emplacados.

Exige Morena que Maru Campos sea juzgada por CIA en Chihuahua
Exige Morena que Maru Campos sea juzgada por CIA en Chihuahua

Exige Morena que Maru Campos sea juzgada por CIA en Chihuahua

SLP

El Universal

Ariadna Montiel señala que la investigación busca proteger la soberanía nacional

Fiscalía de Sinaloa analiza remoción del vicefiscal
Fiscalía de Sinaloa analiza remoción del vicefiscal

Fiscalía de Sinaloa analiza remoción del vicefiscal

SLP

El Universal

La Fiscalía General de Sinaloa considera separar a Damaso Castro para no entorpecer las pesquisas federales en curso.

SEP realiza Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje
SEP realiza Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje

SEP realiza Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje

SLP

El Universal

El modelo de relación tutora fomenta vínculos entre maestros y estudiantes para mejorar el aprendizaje.