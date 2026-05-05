Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- A partir del

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personales (VEMEPE) que circulen en la Ciudad de México, tales como scooters y bicicletas eléctricas, tendrán que emplacarse, anunció el secretario de Movilidad,Tras lasque se aprobaron en agosto del año pasado respecto a este tipo de vehículos, este martes la jefa de Gobierno,, presentó ely el Reglamento de la Ley de Movilidad en los que se establecen los lineamientos para estos vehículos de baja velocidad.¿Cuándo se emplacarán losAsí, a partir delpróximo, todos losque se vendan en la ciudad tendrán laEn el caso de losdeberán emplacarse entre ely elpróximo.Será a partir delcuando las autoridades comenzarán a sancionar a aquellos vehículos que ya cuenten con sus placas.Además, todas lasque vendan este tipo de vehículosal ser vendidos.Este tipo de vehículos cuentan con un, tieneny alcanzan una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora (km/h).