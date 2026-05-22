Se cumplen 3 meses de la caída de "El Mencho"

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PUERTO VALLARTA, Jal., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- "Nunca había tenido tanto miedo en mi vida (...). Vuelvo a recordar eso y sí me pongo un poquito nervioso y siento que el ambiente está como de historia de terror", cuenta

al cumplirse este viernes 22 de mayo

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delCervantes "El Mencho".El joven salió de Puerto Vallarta tras el episodio de violencia que le dejó: "Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Me metí a mi recámara, estaba acostado como hecho bolita y de repente iba y me asomaba en la ventana y a partir de ahí fue muy fuerte, porque solamente podía verque estaban prácticamente afuera de mi casa y a los maleantes pasar con pasamontañas".Narra a este medio que en medio de lasen redes sociales, cadenas de desinformación en, rumores como el asesinato de civiles y falta de acciones por parte de lasy municipales para informar, decidieron resguardarse en sus casas, centros de trabajo y lugares en los que se encontraban.quedó atrapada en uncon personas desconocidas, sin batería en su celular y con una crisis de nervios sin poder salir, también ante la cancelación de las aplicaciones de transporte."No sabíamos nada de lo de El Mencho. No teníamos mayor idea de que estaba pasando algo pues más grande. Entonces, cuando recibimos lasí ya se nos hizo raro. Decidimos que mejor íbamos a esperar tantito (...). O sea, ya el cielo de verdad lo veías gris delque había", relata.refiere que ha sido uno "de losde su vida" y menciona que pensó que "iba a morir".recuerda que "muchísima gente canadiense" quedó impactada por cómo los integrantes de la delincuencia sacaron a una mujer de su vehículo para, mientras que otros grababan con sus celulares el paso de los delincuentes "sin temor"."Yo estabade verdad. O sea, sentía que se me iba a salir el", comparteEn los mensajes dese decía que "laiba a ir a tocar a las casas para asegurarse que todo estuviera bien, pero en realidad nadie más iba a ir adepara matar gente"."Se me hacía muy fuerte, de verdad no piensas que todo es. Se vuelve unay si está", dicePor su parte,comparte que el miedo se apoderó de ella en eldonde quedó atrapadacon sus hijos y su esposo: "Creí que no le iba a contar, pero aquí andamos".tuvieron miedo a quedarse sin agua y sin comida.de los hechos,dice que ha implementado uncon su"en caso de que se vuelva a repetir algo así ".Paraes una "" el que losy los turistas tuvieran que esconderse y correr en lugar de "los malos". Los tres coinciden en que sigue la, "perocomo estaba"."Yo creo que sí, cuidaría las zonas en las que estoy, las personas con las que hablo y cada paso que doy, pero tampoco es una zona de peligro como se pinta. Hay una forma de vivir Vallarta, pero sin ponerte en riesgo, al final creo que- va a sonar cursi- sí hayque mala", añade