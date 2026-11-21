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CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de colectivos trans se enfrentaron contra simpatizantes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en las escalinatas de la entrada del Congreso de la Ciudad de México, previo a la mesa de trabajo de la edil con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tras el ingreso de la edil al recinto de Donceles y Allende, ambos bandos se enfrentaron y se lanzaron huevos, yogurt y agua. Tras ello, las mujeres trans —acompañadas por la diputada Diana Sánchez Barrios— impidieron el acceso al recinto legislativo y lanzaron objetos a quienes dijeron ser vecinos y trabajadores de la alcaldía.

Una hora y media después de lo programado, dio inicio la mesa de trabajo. Al tomar la palabra, Alessandra Rojo de la Vega lamentó los hechos y abandonó el salón.

"Lo que pasó hoy merece el rechazo de todas las fuerzas políticas, (...) lamento muchísimo, diputada Diana Barrios, que haya traído a su horda de delincuentes, es todo lo que tengo que decir", declaró.

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Detrás se levantó la diputada Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, para increparla. Mientras que la edil se dirigió a la oficina del grupo parlamentario del PAN, donde dijo que presentará denuncias por agresiones físicas y amenazas contra vecinos, trabajadores de la alcaldía y legisladores.