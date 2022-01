Se está sancionando el desperdicio de agua, no es que haya una tarifa mayor: Sheinbaum

Ante la acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN contra la medida del cobro del 35% más en 165 colonias que excedan el uso del agua, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que están en su derecho, pero que no hay aumento sino es sanción a quien desperdicie el vital líquido.

"Lo que se está sancionando es el desperdicio de agua, no es que hay una tarifa mayor según dónde vives, si es para ciertas colonias, pero es por el riego de jardines, y lo que se sanciona, en todo caso, en términos nominales no es tanto, es el desperdicio. Todos estamos de acuerdo que no debemos desperdiciar agua, esta es la lógica desde 2020".

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo comentó que en días anteriores una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se desechó controversias constitucionales que habían presentado algunos alcaldes y se les orienta que lo presenten en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Lo anterior se debe a que el Tribunal Superior de Justicia tiene su propia sala para la Constitución de la Ciudad de México.

"Por supuesto ellos están en su derecho de presentar la controversia pero a nosotros lo que nos importa es la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que nada ha cambiado desde el 2020 y que en todo caso es que no desperdicies el agua".

Agregó que los panistas están en lo suyo, y que lo que acusan "no tiene que ver con la política de gobierno".