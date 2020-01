Se investiga a seis funcionarios de alto nivel por falta de medicamentos: SFP

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, reveló que su dependencia tiene abiertas seis investigaciones de alto nivel contra funcionarios de hospitales y clínicas por la falta de medicamentos.

"Ya hay abiertos para el de neurología, y hay un media docena de investigaciones de alto nivel, no le puedo decir con exactitud, pero alrededor de una media docena", dijo Irma Eréndira Sandoval.

En conferencia de prensa al asistir a la reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro, Irma Eréndira Sandoval también reveló que la Función Pública sí está investigando a los llamados algunos súper delegados y a delegados que ejercieron y coordinaron recursos en las pasadas administraciones y dos ya tiene proceso sancionador.

"Hay otras que sí están todavía estudiándose, y algunas más, un par tengo en la memoria muy presentes, están ya con un llamado proceso sancionador administrativo. Un proceso de responsabilidades. Tengo que señalar también que no se trata únicamente de los delegados mal llamados superdelegados, sino de delegados que también ejercieron recursos y coordinaron programas sociales en el pasado gobierno. Entonces es un estudio que implica tanto a delegados del anterior gobierno, como también a los delegados nombrados desde la Secretaría del Bienestar en este sexenio", destacó.

Recordó que sí tienen abiertos procesos de investigación particular contra el director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, como lo informó en la conferencia de prensa matutina; y contra el director del departamento de hematooncología del Hospital Infantil, la cual ya estaba abierta desde hace ya varios meses, así como un proceso sancionador.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que los pacientes podrían ser los más afectados de que en México se permita la importación de medicamentos de otros países si aún no tienen registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aseguró Rafael Gual Cosío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que el decreto establece que se podrán importar medicinas que no tengan registro nacional si éstas tienen la aprobación de los órganos reguladores de Estados Unidos (FDA), de la Unión Europea (EMA), de Canadá y de Australia, así como de agencias reguladoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluso los medicamentos y vacunas precalificados.