"Se prevé que pandemia de Covid pueda durar entre 2 y 3 años", advierte López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que con base a conjeturas científicas se prevé que la pandemia del Covid-19 pueda durar entre dos y tres años en el mundo.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario señaló que ante este panorama es necesario que la población aprenda a vivir en una situación, donde si bien, no se puede eliminar de manera absoluta el virus, si se pueden disminuir los riesgos de contagiarse.

"¿Cuánto tiempo en total va a durar todo esto? No se puede precisar, pero algunas conjeturas científicas apuntan a que esto podría durar varios años, posiblemente dos o tres años, durante todo el proceso en que esté en forma sincrónica, en desfase de tiempo, presentando la epidemia en el mundo.

"Dada esa realidad, la nueva normalidad lo que implica es vivir en una situación en donde no podemos eliminar un riesgo de manera absoluta, no lo podemos eliminar del planeta pero si podemos integrarnos a vivir en sociedad en las actividades que son indispensables para la vida humana en todos los países haciéndolo de una manera que nos permita disminuir esos riesgos y en la disminución de esos riesgos hay cambios de prácticas, prácticas de vida diaria, que nos permiten disminuir la probabilidad de ser contagiados".

En este sentido, López-Gatell señaló que algunos elementos que se deben de seguir por la población es mantener prácticas de sana distancia entre la población, "mantenernos a distancia física unos de otros, específicamente no estar cara a cara a una distancia menor de dos metros o un metro y medio máximo.

"No podemos estar tan cercanos porque la forma de transmisión de este virus, porque es a través de las gotas y gotas pequeñas y aerosoles respiratorios, que todos producimos al hablar, al gritar, al cantar, al toser, al estornudar, esa es una medida muy importante".

"Y la segunda es el lavado continúo de manos, lavarnos las manos perfectamente con agua y jabón; si no está disponible el agua y jabón puede usarse alcohol en gel o en solución concentración de 70% para desinfectar las manos y evitar que a través de las manos nos contagiemos por tocarnos los ojos, la nariz o la boca y llevar el virus a nuestro organismo".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que como medidas complementarias que pueden ayudar es la reorganización del espacio físico, entre ellos, la distancia en la que nos sentamos en un establecimiento comercial, por ejemplo, de alimentos, la distancia a la que estamos unos a otros en el espacio físico, en el mercado, en un tianguis, en una plaza pública, y eventualmente en otras actividades que eventualmente se va a ir abriendo en este proceso de nueva normalidad.