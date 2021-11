Se puede afirmar que estamos frente a un sexenio perdido: Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que a tres años de iniciado el gobierno morenista "ya se puede afirmar con claridad que estamos frente a un sexenio perdido".

"Incluso, si hicieran todo bien de aquí en adelante, lo más a lo que aspirarían sería a llegar a donde estábamos en el 2018, qué hay que mencionar que no estábamos bien", aseveró en conferencia de prensa.

El líder albiazul sostuvo que en México las cosas van de mal en peor, ya que no existe un solo rubro en el que se puedan presumir avances, "sin duda estábamos mal con Enrique Peña Nieto, pero que hoy estamos peor con López Obrador".

Dijo que los rubros en dónde más se recienten los malos resultados, son en materia económica, de salud y de Estado de derecho, "pero el retroceso es generalizado y desde el preocupante aumento en los feminicidios o ver al gobierno litigando para no vacunar a los menores, y hasta los retrocesos en materia educativa o los constantes ataques a las instituciones y a los contrapesos del poder".

Cortés Mendoza aseveró que si en lugar de Morena, Acción Nacional gobernara el país, habría casi 4 millones menos de mexicanos en la pobreza y la inflación no estaría al 7%.

"Si Acción Nacional gobernara el país, no tendríamos el peor crecimiento económico en 40 años, la inversión fija seguiría siendo motor de desarrollo y no estaríamos viendo la más grande salida de capitales de nuestra historia moderna", acotó.

Agregó que si su partido gobernara al país, se hubiera atendido la pandemia de forma responsable, no habría escasez de medicamentos, habría Seguro Popular, estancias infantiles, Seguro de Desempleo, y además no se hubiera destruido lo avanzado ya en el aeropuerto de Texcoco.

"Para nosotros el paso de López Obrador por la Presidencia ha sido catastrófico e incluso sus más férreos defensores ya se quedan sin argumentos cuando la realidad se impone y revela un país es crisis; en crisis de salud, en crisis de seguridad, en crisis económica y en crisis social y en crisis democrática", insistió.

Acompañado de la secretaria general, Cecilia Patrón, y del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, entre otros militantes destacados, el dirigente panista advirtió que sumado a ello, las Fuerzas Armadas están sobrecargadas y sobre expuestas, "y los recientes llamados a la participación política por parte de los mandos castrenses cruzan una línea que no se debe cruzar".

Además, señaló, la persecución a los opositores o detractores es otra línea que no se debe cruzar.

"Sean periodistas, activistas de causas ambientales o de derechos humanos, o políticos de oposición, la persecución política ya estaba superada en nuestro país y vemos con mucha preocupación que volvemos a ella. Vemos con mucha preocupación el desmantelamiento y ataque a los contrapesos y equilibrios de poder", apuntó.

Finalmente, condenó los ataques a la UNAM, al CIDE y al INE, e hizo votos porque la reforma eléctrica no pase en el congreso.

"Es tiempo de que México despierte; es tiempo de que midamos fríamente los resultados y más allá de pasiones reconozcamos que las cosas en México van de mal en peor y que se debe corregir el rumbo. Desde aquí hacemos un llamado al presidente López Obrador para que, a partir de un balance realista, delineemos una ruta para salir de este mal momento. México requiere de todas y de todos y aquí está Acción Nacional para construir", concluyó.