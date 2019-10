Se regularizarán sólo vehículos 'chocolate' que ya están en México: Delgado

El coordinador del grupo mayoritario de Morena, Mario Delgado, informó que la Cámara de Diputados insistirá en incluir el artículo Décimo Quinto transitorio de la Ley de Ingresos sobre los autos chocolate con el objetivo de darle una solución a este segmento porque representan un riesgo para la seguridad.

En entrevista, Mario Delgado aseguró que es falso que con la redacción de este artículo transitorio se dé una campaña generalizada de regularización y de importación de autos ilegales, como partes de la industria automotriz lo están argumentando. "Eso es absolutamente falso", puntualizó.

Agregó que solamente ese artículo regresará al Senado de la República y será la colegisladora la que decida si se allana o la rechaza. "Vamos a volver a aprobar ese transitorio y lo vamos a volver a regresar, es una redacción responsable.

"Yo no estoy de acuerdo con la industria de que se ha escandalizado y ha exagerado el tema diciendo que con esto se va a caer la venta de automóviles en el país, eso es absolutamente falso, estamos hablando de coches que ya están en México y que están con un carácter de ilegal y algo se tiene que hacer y nos damos un plazo de ocho meses para poder regularizar esto", declaró Mario Delgado.

Afirmó que "lo que plantea la Ley Aduanera, la estancia de esos coches es completamente ilegal, no se está aplicando la ley Aduanera, por lo tanto revisemos el tema en un plazo de 8 meses y busquemos la solución, y es un problema de seguridad para el país porque no se tiene información de ellos".

Mario Delgado indicó que el Senado se dejó llevar por el escándalo que generaron las armadoras, y adelantó que invitarán a la industria a que asista a la Cámara, porque "son coches que ya están en México y no es cierto que se va a caer el mercado interno de automóviles, eso no es cierto, los coches ya están aquí, son ilegales, son un problema de seguridad para el país y algo tenemos que hacer, no podemos obviar la ley y mantener los ojos cerrados".