Secretaría Anticorrupción inhabilita a empresa por licitación falsa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó a la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., por un año y tres meses, e impuso una multa por 778 mil 50 pesos por entregar información falsa en una licitación de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Acciones de la autoridad

En un comunicado, la dependencia federal detalló que se sancionó a esta empresa por haber entregado información falsa al participar en la Adjudicación Directa número ADJ-BCN-136-2023, para la "adquisición de Medicamentos 010 para el ejercicio 2023"; consistente en una carta de respaldo supuestamente emitida por el fabricante.

La secretaría a cargo de Raquel Buenrostro indicó que la notificación de la sanción se realizó el 30 de abril y su publicación aparece este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Detalles confirmados

Además, informó que la empresa Puerta del Sol Capital ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

"Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta".

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, pero advirtió que en caso de hacerlo, "defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público".

"Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias".