logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Secretaría Anticorrupción inhabilita a servidora del ISSSTE por 10 años

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la inhabilitación por asignar fondos sin respaldo legal.

Por El Universal

Mayo 24, 2026 03:47 p.m.
A
Secretaría Anticorrupción inhabilita a servidora del ISSSTE por 10 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- La

      Secretaría Anticorrupción
      y Buen Gobierno informó que logró inhabilitar

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      por 10 años a una persona servidora pública por desviar recursos públicos, derivado de las acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.
      A través de un comunicado, explicó que la sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Ruth L, asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato, por asignar recursos públicos a un tercero ajeno a la institución, por medio de cheque por la cantidad de 913 mil 952 pesos 32 centavos sin fundamento jurídico.
      En ese sentido, detalló que la persona sancionada tiene derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso, es decir, apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada.
      Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la página de Internet https://sidec.buengobierno.gob.mx/.
      Asimismo, reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Secretaría Anticorrupción inhabilita a servidora del ISSSTE por 10 años
      Secretaría Anticorrupción inhabilita a servidora del ISSSTE por 10 años

      Secretaría Anticorrupción inhabilita a servidora del ISSSTE por 10 años

      SLP

      El Universal

      El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la inhabilitación por asignar fondos sin respaldo legal.

      Enjambre de abejas ataca a turista menor en playa El Maviri
      Enjambre de abejas ataca a turista menor en playa El Maviri

      Enjambre de abejas ataca a turista menor en playa El Maviri

      SLP

      El Universal

      La menor fue trasladada al IMSS de Los Mochis tras presentar lesiones y síntomas de intoxicación por picaduras.

      Marina asegura autos, armas y explosivos en Sinaloa
      Marina asegura autos, armas y explosivos en Sinaloa

      Marina asegura autos, armas y explosivos en Sinaloa

      SLP

      El Universal

      Los artefactos explosivos fueron inhabilitados por personal naval especializado en el sitio.

      Crecen usuarios en AICM, 1.3%
      Crecen usuarios en AICM, 1.3%

      Crecen usuarios en AICM, 1.3%

      SLP

      El Universal

      Se calcula la llegada de 5.5 millones de turistas por el Mundial