Secretaría Anticorrupción inhabilita a servidora del ISSSTE por 10 años

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- La

y Buen Gobierno informó que

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por 10 años a una persona servidora pública por desviar recursos públicos, derivado de las acciones de investigación realizadas por elen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.A través de un comunicado, explicó que la sanción fue impuesta por el, asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato, por asignar recursos públicos a un tercero ajeno a la institución, por medio de cheque por la cantidad de32 centavos sin fundamento jurídico.En ese sentido, detalló que latieney, en caso de hacerlo, lala resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso, es decir, apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada.Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los, respeto e integridad a través de la página de InternetAsimismo, reafirmó su compromiso paraen la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el2025-2030.