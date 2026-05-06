Secretaría Anticorrupción multa e inhabilita a HIMA Promotions

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La

y Buen Gobierno impuso una multa de 643 mil 188 pesos e

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a la empresa, por lo que, por sí misma o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal."La empresa HIMA Promotions ya fue inscrita en el, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el", informó la dependencia.La sanción fue interpuesta mediante elen el(IMSS), pues proporcionóal participar en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la "Adquisición de Medicamentos".Dicha empresa presentó unasupuestamente emitida por la titular del, la cual resultó falsa.La notificación de la sanción se hizo ely su publicación aparece hoy en el(DOF)."Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando losy gravedad de la falta. La persona moral tienela resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en", detalló la