Secretaría Anticorrupción sanciona a 32 empresas en primer trimestre 2026
El IMSS fue la dependencia con mayor número de proveedores sancionados en el periodo enero-marzo.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que de enero a marzo sancionó a 32 personas físicas y morales por infracciones cometidas, lo que representa un promedio de 2.6 contratistas sancionados por semana, siendo la causa principal de las sanciones la entrega de información falsa en los procedimientos de contratación.
Acciones de la autoridad
En un comunicado, la dependencia federal detalló que en este periodo se impusieron multas económicas por un total de 15 millones 677 mil pesos y se establecieron 28 inhabilitaciones a estos proveedores para participar o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, las cuales, van de tres meses hasta dos años.
Destacó que la causa principal de las sanciones fue la presentación de información falsa en los procedimientos de contratación, con 24 casos.
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Detalles confirmados
La secretaría encabezada por Raquel Buenrostro resaltó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la dependencia federal con más proveedores sancionados, registrando 14.
Explicó que las actividades económicas relacionadas con las sanciones fueron prestación de servicios (37.5%), sector salud (34.37%), adquisición o arrendamiento de bienes (15.62%) y construcción (12.5%). En todos los casos, las empresas fueron debidamente notificadas.
Las sanciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y dichas personas físicas y morales fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, disponible en https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/.
"Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la transparencia en las compras públicas. Incumplir los contratos públicos tiene consecuencias".
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