Secretaría Anticorrupción sanciona a 9 servidores públicos por infracciones

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en Guardia Nacional (GN), Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Manzanillo, sancionó a 9 servidores públicos por incurrir en infracciones no graves con amonestaciones públicas y privadas hasta destitución e inhabilitación por 1 año.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, explicó que en Pemex, destituyó e inhabilitó por 1 año a José "N", responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, por no atender una demanda laboral; en la GN, suspendió por 30 días a José "N", subagente, y a Miguel "N" y Yuri "N", guardias, por presentar certificados carentes de validez; y en Sepomex suspendió por 30 días a Magdalena "N", auxiliar postal, por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana.

Detalles confirmados

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Detalló que en CFE, suspendió por 3 días a Ruth "N", oficinista comercial, por generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo los lineamientos aplicables; en IMSS, extendió una Amonestación Pública a Fernando "N", médico familiar en una Unidad Médica de Alta Especialidad, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera de trabajo; y en SNDIF emitió una Amonestación Pública a Rebeca "N", subdirectora, por omitir relacionar los expedientes en proceso de atención mencionados en su rendición de cuentas.

En tanto, en Asipona Manzanillo extendió una Amonestación Privada a Andrea "N", jefa de departamento, por omitir elaborar bases de licitación con información soporte necesaria incumpliendo la normativa.

La dependencia destacó que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la página de Internet https://sidec.buengobierno.gob.mx/

Asimismo, reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.