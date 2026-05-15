Secretaría de Bienestar deposita pensiones a letra M este 15 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La

mantiene el

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y entrega de recursos económicos correspondientes aldel año en curso.Este mecanismo debusca consolidar lade los sectores prioritarios mediante. Para este viernes, la logística de dispersión se enfoca en una de las letras con mayor volumen de derechohabientes dentro del, permitiendo un flujo ordenado en las instituciones bancarias del Estado.Calendario de pagos y beneficiarios para este 15 de mayoDe acuerdo con la planeación estratégica de la dependencia federal, el depósito de los apoyos económicos para este viernes 15 de mayo corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con laEs pertinente señalar que, debido a la densidad poblacional de este grupo, la dispersión para esta inicial suele extenderse porpara garantizar la eficiencia del sistema.Las cifras oficiales del presupuesto público destinadas a estosconfirman que los montos se mantienen ajustados a lasvigentes. Según lo estipulado, los beneficiarios reciben las siguientes cantidades de manera bimestral:: 6,400 pesos.: 3,300 pesos.: 3,100 pesos.· Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.La distribución se realiza exclusivamente a través de laPasos para la recepción y gestión segura del apoyo económicoPara asegurar que el proceso se realice sin contratiempos, se recomienda a los derechohabientes seguir este: Los usuarios pueden verificar el saldo a través de ladelo mediante la(800 900 2000)· Uso de la: Los recursos están disponibles para retiro en ventanillas odelsinde comisión. Es fundamental recordar que instituciones ajenas a la red estatal pueden aplicar cargos adicionales por el uso de sus cajeros.: La tarjeta funciona como cualquier plástico de débito. Se acepta en establecimientos con, lo que facilita el pago de servicios y productos básicos de manera segura.Elcontinúa la próxima semana (lunes 18 de mayo) nuevamente con la, seguida de lasel martes 19. Las autoridades enfatizan la importancia de acudir a las sucursales únicamente en lapara mantener el orden y la seguridad de los asistentes.