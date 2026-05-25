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Secretaría de Salud CDMX aplicará vacunas en aeropuerto y centrales

Se instalarán módulos de vacunación y áreas de aislamiento en el AICM y centrales.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 06:50 p.m.
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Secretaría de Salud CDMX aplicará vacunas en aeropuerto y centrales
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- A partir del 3 de junio, se aplicarán vacunas en terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en centrales camioneras y Festivales Futboleros, para evitar la propagación de enfermedades ante la llegada de miles de turistas con motivo de la Copa del Mundo 2026, dio a conocer la secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman.

      Secretaría de Salud CDMX implementa vacunación y protocolos para Mundial 2026

      En un contexto de aumento de casos de ébola y sarampión, la secretaria consideró que "hay poco riesgo" en la Ciudad de México. Sin embargo, señaló que, ante la llegada de personas de diferentes partes del mundo por la justa deportiva, se implementará una estrategia y protocolo emitidos por la Secretaría de Salud Federal para la detección de casos en Aeropuertos.

      Destacó que en el Aeropuerto de la Ciudad de México hay un subcomité de Vigilancia Epidemiológica, enfocado en atender la vigilancia epidemiológica para todas las enfermedades; particularmente en este momento, del sarampión y el ébola.

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      "Hay poco riesgo. Sin embargo, como vienen personas de diferentes partes del mundo, hay una estrategia que ha mandatado el secretario de Salud; una alerta importante, para hacer detección en los aeropuertos. Tenemos la capacidad también, de toma de muestras, de aislamiento y hay también un protocolo que ha dictado la Secretaría de Salud Federal para la atención", dijo.

      Medidas adicionales para prevención y promoción de salud durante el Mundial

      Adelantó que además de la vacunación en puntos de entrada y salida de la CDMX que se pondrá en marcha el 3 de junio, se han adaptado áreas de aislamiento, se ha fortalecido la capacidad de toma de muestras y se hará difusión para promover la salud sexual y reproductiva, así como la prevención del VIH y otras ITS, en distintos lugares, incluido el aeropuerto.

      Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria reiteró la invitación a los visitantes que lleguen a la CDMX a venir vacunados, pero en caso de que no sea así, se instalarán estos módulos de vacunación.

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