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Secretarios de Educación se reunirán este lunes por calendario escolar

Será para revisar nuevamente el fin e inicio del ciclo escolar, anunció Mario Delgado

Por El Universal

Mayo 09, 2026 09:34 a.m.
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Mario Delgado / Foto: Archivo

Mario Delgado / Foto: Archivo

El secretario de educación pública, Mario Delgado, anunció que los secretarios estatales se volverán a reunir el próximo lunes 11 de mayo con el fin de revisar el calendario del ciclo escolar 2025-2026.
A través de sus redes sociales, el secretario anunció que se encuentra en Sonora, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un festejo con motivo del Día de las Madres.
"Queremos aprovechar para informar que tal como lo señaló hoy en la mañanera nuestra presidenta, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar", dijo Delgado Carrillo.
Dichas reuniones, agregó, tienen el objetivo de proponer modificaciones definitivas. Junto a su homónimo sonorense, Froylán Gámez Gamboa, agradeció a las madres y padres de familia por las propuestas recibidas en los últimos días.
En días recientes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026 para el día 5 de junio, lo que ha provocado múltiples reacciones en los gobiernos estatales.

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