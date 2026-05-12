Secuestran y matan a ganadero en sur de Veracruz

VERACRUZ

, Ver., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Elde un

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en una comunidad del sur de, provocó la movilización de la llamada(autodefensas) y la aparición sin vida de tres presuntos responsables del crimen.Fue elcuando se reportó eldelDiego "N", lo que generó que sujetos armados, presuntamenteo Autodefensas, realizaran un "operativo" especial en la comunidad de Capoacan.De acuerdo con versiones de, los comunitarios ubicaron los restos delsecuestrado, los cuales fueron abandonados a la altura delde dicho municipio.Además,fuerony entregados aSin embargo, los cuerpos demás, a quienes lade haber participado en los hechos, aparecieron en la misma zona.Las personas asesinadas fueron identificadas como"N", así como los apodados como "" y "".Las personas armadas efectuaron diversos "" hasta la mañana del lunes enpara supuestamente tratar de ubicar a losde violencia.Hasta ahora lasDurante eldel año, fueron asesinadas 230 personas en, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.En el primer mes fueron 83 los homicidios registrados endel estado; y paralalos; mientras que en el mes desumaron; es decir en promedio se registraron más de dos homicidios al día.