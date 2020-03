Segob llama a iglesias a pedir que gente se quede en casa

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a todas las iglesias y asociaciones religiosas del país para que pidan a sus comunidades mantenerse en casa mientras dura la contingencia por el coronavirus(Covid-19).

La dependencia federal también las exhortó a que suspendan sus actividades que impliquen la congregación de personas de manera física, y en lugar de eso se apoyen en los medios digitales y tradicionales para seguir realizando sus actos de interacción.

"Les exhortamos a que promuevan el resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 entre los miembros de sus iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible", señaló la Segob.

Este llamado del gobierno federal se da un día después de que el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria y, con ello, la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social por un mes.

Para contribuir a este objetivo, la Segob también pidió a las iglesias y asociaciones religiosas difundir información veraz, evitando discursos que confronten, confundan y dividan a la población:

"Les pedimos evitar discursos o frases discriminatorias de cualquier tipo acerca del origen del coronavirus que no contribuyen a que la población tenga información oficial y verificada que permita superar con éxito la actual pandemia".

La dependencia dirigida por Olga Sánchez Cordero apeló a la unidad que todos los entes religiosos deben tener en este momento, además de que todos están obligados a cumplir con las leyes de México.