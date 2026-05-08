logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Segob rechaza boicot a visita de Díaz Ayuso

La Secretaría de Gobernación aseguró que las actividades de Díaz Ayuso se realizaron en un ambiente de total libertad.

Por El Universal

Mayo 08, 2026 01:28 p.m.
A
Rosa Icela Rodríguez / Archivo

Rosa Icela Rodríguez / Archivo

Después de que la Comunidad de Madrid acusó boicot a la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó estas acciones y aseguró que las actividades de la ciudadana española se desarrollaron en "total libertad".

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que "el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno".

"En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas.

"México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa", dijo Gobernación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno de la Comunidad ha criticado la "deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

Destacó que "en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento".

Añadió que "en su programa diario de televisión, la presidenta de México (...) ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles".

LEA TAMBIÉN

Rosa Icela Rodríguez se reúne con comisionado de la ONU en CDMX

La secretaria de gobernación destacó la cooperación con la ONU para justicia y reparación a víctimas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Segob rechaza boicot a visita de Díaz Ayuso
Segob rechaza boicot a visita de Díaz Ayuso

Segob rechaza boicot a visita de Díaz Ayuso

SLP

El Universal

La Secretaría de Gobernación aseguró que las actividades de Díaz Ayuso se realizaron en un ambiente de total libertad.

Sheinbaum responde sobre concierto gratuito de BTS en Zócalo
Sheinbaum responde sobre concierto gratuito de BTS en Zócalo

Sheinbaum responde sobre concierto gratuito de BTS en Zócalo

SLP

El Universal

Sheinbaum destacó que se impulsan conciertos populares y gratuitos en México, tras el éxito del concurso

Hay un aumento en la devolución del IVA, asegura Sheinbaum
Hay un aumento en la devolución del IVA, asegura Sheinbaum

Hay un aumento en la devolución del IVA, asegura Sheinbaum

SLP

El Universal

Sheinbaum señaló la solicitud de empresarios para simplificar trámites a micro, pequeñas y medianas empresas.

Díaz Ayuso suspende gira por México; denuncia clima de boicot
Díaz Ayuso suspende gira por México; denuncia clima de boicot

Díaz Ayuso suspende gira por México; denuncia "clima de boicot"

SLP

Agencias

Su visita fue un fracaso, dicen medios españoles