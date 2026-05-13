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Segob y Evelyn Salgado proponen mesa de diálogo en Chilapa

Se establecen corredores seguros y brigadas para atención médica y acceso a programas sociales en Chilapa.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:43 p.m.
A
Segob y Evelyn Salgado proponen mesa de diálogo en Chilapa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Después de que el martes se informó que las

autoridades federales
y estatales tomaron el control

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en Chilapa ante la crisis de violencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, propusieron una mesa de diálogo para alcanzar la paz.
La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, Rodríguez y Pineda privilegiaron el diálogo como "una prioridad para el Estado mexicano".
"Se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región", dijo la dependencia.
Detalló que durante el recorrido por las comunidades en las que se encuentran alojadas las familias desplazadas, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad, "con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad".
"La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos", destacó Rosa Icela Rodríguez.
"Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos.
"Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz", añadió.
Además, se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, y arribarán brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.
También se organizarán ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, con la participación de las instancias de los gobiernos federal y estatal, así como el Tianguis del Bienestar.
El gobierno de México reiteró que es fundamental mantener abiertos los puentes de comunicación "porque estamos convencidos de que el diálogo permanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz".

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