Segob y Evelyn Salgado proponen mesa de diálogo en Chilapa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Después de que el martes se informó que las

y estatales

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en Chilapa ante la, la secretaria de Gobernación,, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, propusieron unapara alcanzar la paz.La(Segob) indicó que en las comunidades de, Rodríguez y Pinedacomo "una prioridad para el Estado mexicano"."Se propuso unaentre losy el, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región", dijo la dependencia.Detalló que durante el recorrido por las comunidades en las que se encuentran alojadas las, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer, "con el establecimiento de unque les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad"."La violencia nunca será el camino. El camino es el, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar, seguridad y dignidad para todas y todos", destacó"Desde elcreemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos."Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz", añadió.Además, se hizo el compromiso de restablecer laspor parte de la, Guardia Nacional y Policía Estatal, y arribaránpara el acceso a programas sociales de Bienestar.También se organizarány trámites a partir de la próxima semana, con la participación de las instancias de los, así como elElreiteró que es fundamental mantener abiertos los"porque estamos convencidos de que elpermanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz".