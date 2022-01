Segundo periodo en Congreso, con más de 100 prioridades

El segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados inicia con más de un centenar de prioridades legislativas por parte de todas las bancadas. Hasta ayer domingo, Morena, PAN y PRD ya han definido su agenda en sesiones plenarias, mientras que PRI, PT, PVEM, y MC lo harán esta semana.

Según las agendas parlamentarias de Morena, PAN y PRD, en poder de EL UNIVERSAL, son 135 temas que serán prioritarios para los tres partidos, siendo la reforma eléctrica la más importante para los guindas, quienes tienen 107 temas a impulsar, en tanto el PAN priorizará siete puntos específicos, entre ellos, la defensa de los órganos autónomos, el PRD va con cinco prioridades, con el tema de la igualdad sustantiva primero, mientras que el PT, cuya plenaria inicia hoy, tiene 16 iniciativas, entre ellas abrogar el decreto por el que se establece el horario de verano.

En la agenda que Morena definió la semana pasada también destacan 13 iniciativas en materia de finanzas públicas y fiscalización, entre ellas una para modificar el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, a fin de establecer que "no se podrá contratar deuda pública durante el último año del periodo de gobierno", y una más para cobrar impuestos a las empresas cuyos productos sean embazados con PET.

La bancada a cargo de Ignacio Mier empujará nueve propuestas en materia de economía y competitividad, entre ellas una para reformar la Ley de Puertos para de reducir a 25 años el plazo máximo de otorgamiento de concesiones portuarias, y una más para que modifica la Ley de Petróleos Mexicanos, con el fin aumentar de cinco a siete años la prescripción de responsabilidad al personal por los daños y perjuicios que llegase a causar a Pemex.

En su lista aparecen otras 16 iniciativas en materia de derechos sociales, bienestar y pueblos indígenas y afromexicanos, 21 en temas de educación, ciencia, tecnología e innovación, tres en materia de derechos humanos, 14 más sobre diversidad, género e inclusión social, cuatro sobre fortalecimiento de los gobiernos locales y políticas urbanas, una sobre medio ambiente, cuatro sobre desarrollo rural, dos sobre relaciones exteriores, así como 18 asuntos constitucionales y de gobernación, entre ellos la reforma político-electoral para reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

El PAN estableció en su agenda parlamentaria para este periodo, que concluye el 30 de abril, seis temas que serán prioritarios, entre ellos "el fortalecimiento a la democracia", a través de las reuniones de trabajo que están teniendo con el gobierno federal.

También impulsarán "lucha contra la corrupción" y "resistencia al autoritarismo", con la consigna de cabildear ante la Suprema Corte las acciones de inconstitucionalidad que han interpuesto contra la revocación de mandato y el Presupuesto de Egresos 2022, así como evitar que la reforma eléctrica pase en sus términos y, en su lugar, que se integre un apartado para que los subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se usen para instalar paneles gratuitos en las casas de los mexicanos.

En su apartado Defensa y la protección a órganos autónomos, buscarán evitar la desaparición del INE, así como la posible reducción del número de consejeros durante la discusión de la reforma político-electoral. En este periodo también impulsana generar iniciativas para lograr "una mejor interrelación entre poderes", "un mayor equilibrio de pesos y contrapesos", así como la búsqueda de instrumentos y herramientas para una mejor representación.

El PRD definió en su plenaria del sábado pasado que, a partir del 1 de febrero, impulsarán los temas de "paridad sustantiva", transparencia, combate a la corrupción, libertad de expresión y reforma eléctrica.

En este último apartado, al igual que los azules, buscarán impedir que la llamada Ley Bartlett, se avale en sus términos.

"La reforma eléctrica presentada por el Presidente sólo dejará un país y un mundo más contaminado y, por lo tanto, un partido social-demócrata como el PRD no puede acompañarla hasta en tanto no se hagan los cambios que incorporen la transición energética y se explique cómo pretenden bajar los costos del insumo para que éstos se vean reflejados en los recibos de luz de la gente más necesitada. En los términos en los que está, no va a pasar la Ley Bartlett", advirtió Luis Espinoza Cházaro en la reunión plenaria del sol azteca.

En el PT, cuya plenaria inicia hoy, circula una lista de temas prioritarios que se presentarán ante legisladores de la bancada. Son 16 iniciativas en materia de salud, seguridad social, ambiental, transparencia, protección a los menores e igualdad de género, entre otros puntos.