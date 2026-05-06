Semar asegura 63 bultos de cocaína en el Océano Pacífico

En tres acciones diferentes, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 63 bultos de cocaína en el Océano Pacífico.

Detalles confirmados de los aseguramientos

El primer evento ocurrió al suroeste de Acapulco, Guerrero, donde, por medio de un despliegue operativo con una patrulla oceánica, localizaron 22 bultos flotando en el mar que contenían paquetes de dicha droga.

Aproximadamente a dos millas náuticas (cerca de cuatro kilómetros) del punto del aseguramiento, fueron rescatadas 11 personas en calidad de náufragos, a quienes se les hizo una valoración médica, encontrándose en buen estado de salud, mismos que al arribar a puerto de Manzanillo, Colima, fueron entregados a las autoridades migratorias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad y seguimiento

En un segundo evento, durante la inspección a un buque a su arribo al puerto de Manzanillo, Colima, fueron asegurados siete bultos con cocaína localizados en el interior de un buque porta contenedores, junto con tres hombres de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El tercer aseguramiento se efectuó tras recuperar 34 bultos de carga ilícita a 235 millas náuticas (aproximadamente 435 kilómetros) de la costa de Acapulco, que fueron recolectados por unidades de superficie de la Armada de México y trasladados al puerto de Huatulco con el fin de ser entregados a las autoridades competentes.

La Semar resaltó que estos aseguramientos se suman a las 65 toneladas de carga ilícita aseguradas en el mar en la presente administración.

Destacó que sus acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre, la cual efectúa en aguas nacionales para inhibir actividades delictivas, debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.