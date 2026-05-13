Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) neutralizaron un laboratorio clandestino presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empleado para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio Los Reyes, Michoacán.

Acciones de la autoridad

Entre lo asegurado destacan tres centrifugadoras, siete destiladoras, tres mezcladoras, tres reactores, dos galones con hipoclorito de sodio, seis tanques de gas, material que presuntamente era utilizado en procesos de elaboración de narcóticos sintéticos.

Durante los recorridos de patrullaje y reconocimiento, los navales identificaron el laboratorio clandestino.

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¿Qué declararon las autoridades sobre el operativo?

La dependencia señaló que la localización y neutralización de este laboratorio representa una afectación a la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos, al impedir la producción y distribución de sustancias ilícitas que atentan contra la salud y seguridad de la población.

La Semar resaltó que esta acción operativa fue resultado del despliegue permanente de sus unidades en la región, orientadas al fortalecimiento del Estado de derecho y al combate frontal de las estructuras logísticas de la delincuencia organizada.

Indicó que estas operaciones se realizan con apego al marco legal vigente y forman parte de los esfuerzos coordinados que mantiene la Institución para debilitar las cadenas de producción y distribución de drogas.

La Semar refrendó su compromiso de continuar actuando con determinación y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para contribuir a la construcción de un México más seguro, en paz y con mayores condiciones de bienestar para las familias.