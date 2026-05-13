logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

Operativo de la Semar forma parte del combate coordinado contra la delincuencia organizada.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 08:21 p.m.
A
Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) neutralizaron un laboratorio clandestino presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empleado para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio Los Reyes, Michoacán.

Acciones de la autoridad

Entre lo asegurado destacan tres centrifugadoras, siete destiladoras, tres mezcladoras, tres reactores, dos galones con hipoclorito de sodio, seis tanques de gas, material que presuntamente era utilizado en procesos de elaboración de narcóticos sintéticos.

Durante los recorridos de patrullaje y reconocimiento, los navales identificaron el laboratorio clandestino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¿Qué declararon las autoridades sobre el operativo?

La dependencia señaló que la localización y neutralización de este laboratorio representa una afectación a la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos, al impedir la producción y distribución de sustancias ilícitas que atentan contra la salud y seguridad de la población.

La Semar resaltó que esta acción operativa fue resultado del despliegue permanente de sus unidades en la región, orientadas al fortalecimiento del Estado de derecho y al combate frontal de las estructuras logísticas de la delincuencia organizada.

Indicó que estas operaciones se realizan con apego al marco legal vigente y forman parte de los esfuerzos coordinados que mantiene la Institución para debilitar las cadenas de producción y distribución de drogas.

La Semar refrendó su compromiso de continuar actuando con determinación y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para contribuir a la construcción de un México más seguro, en paz y con mayores condiciones de bienestar para las familias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán
Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

Semar desmantela narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán

SLP

El Universal

Operativo de la Semar forma parte del combate coordinado contra la delincuencia organizada.

Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027
Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027

Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027

SLP

Redacción

Castrejón dijo que el Verde respetará la ley electoral al revisar perfiles para San Luis Potosí.

Semar localiza campamento y armas de Los Mayos en Sinaloa
Semar localiza campamento y armas de Los Mayos en Sinaloa

Semar localiza campamento y armas de Los Mayos en Sinaloa

SLP

El Universal

Autoridades inhabilitaron campamento y pusieron a disposición a detenidos para proceso legal.

Fiscalía confirma que investigación por asesinato de Cuén sigue activa
Fiscalía confirma que investigación por asesinato de Cuén sigue activa

Fiscalía confirma que investigación por asesinato de Cuén sigue activa

SLP

EFE

Sinaloa enfrenta una crisis de violencia interna entre facciones del Cartel de Sinaloa tras la captura de 'el Mayo' Zambada.