Semar detiene a 13 personas tras repeler agresión en Sinaloa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México, 23 may (EFE).- Fuerzas federales mexicanas detuvieron a trece personas tras repeler una agresión armada contra personal de la Secretaría de Marina (Semar) durante patrullajes en una autopista ubicada en Sinaloa, noroeste de México, informaron este sábado autoridades de seguridad.

Acciones de la autoridad

La operación ocurrió en las inmediaciones del municipio de El Rosario, en el sur de Sinaloa, una de las zonas más afectadas por la violencia derivada de la disputa interna del Cartel de Sinaloa.

Los elementos navales realizaban recorridos de disuasión y vigilancia cuando fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque y posteriormente aseguraron a los sospechosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles confirmados

Durante el operativo, las autoridades incautaron doce armas largas, cerca de 2.000 cartuchos, cien cargadores, chalecos tácticos y tres artefactos explosivos improvisados, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo ministerial.

La Semar señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre personas fallecidas o lesionadas por el enfrentamiento.

Versiones de prensa vinculan a los arrestados a "Los Chapitos", la facción del Cartel de Sinaloa asociada a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 una ola de violencia atribuida por las autoridades a la confrontación entre facciones del Cartel de Sinaloa, desatada tras la entrega y detención en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada.

El Gobierno mexicano ha reforzado desde entonces la presencia de fuerzas federales en la región, con despliegues de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, además de acciones de inteligencia contra grupos dedicados al tráfico de drogas, armas y explosivos.

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.