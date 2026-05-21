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Semar inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

El aseguramiento incluye precursores químicos y material para elaboración de drogas sintéticas.

Por El Universal

Mayo 21, 2026 12:25 p.m.
A
Semar inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- En dos acciones elementos de la

Secretaría de Marina
(Semar), desmantelaron

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tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa, probablemente relacionados con "Los Mayos".
Como parte de estas acciones, los elementos de seguridad aseguraron más de cuatro toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso utilizado para su elaboración.
Por medio de redes sociales, el Gabinete de Seguridad detalló que lo asegurado representa una afectación económica estimada superior a 923 millones de pesos para estructuras delictivas. En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Agregó que el aseguramiento forma parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas y expresó que se busca evitar que estas sustancias lleguen a las calles, así como proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.
"En el Gabinete de Seguridad continuamos debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales", escribió.

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