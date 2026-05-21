Semarnat recibe a manifestantes contra Perfect Day

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (

) recibió a integrantes de la organización

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para dar seguimiento al diálogo sobre elen Quintana Roo, el cual no fue aprobado por la autoridad ambiental. Por otro lado, informó que la empresade construir este parque acuático en la región."Un comité de la, en representación de la secretaría, recibió a integrantes de la organización Salvemos #Mahahual para dar seguimiento al diálogo sobre el proyecto "Perfect Day" en Quintana Roo. Durante el encuentro se reiteró que el proyecto no será aprobado y se informó que la empresade continuar con el proyecto. Además, se recibieron las propuestas de la organización", indicó.Esta mañana,y defensores del medio ambienteen las instalaciones de la dependencia para exigir lafinal del rechazo a este proyecto, pues a dos días de que la secretariaanunció el freno al megaproyecto, no se han publicado las razones que sustentaron la negativa.Las organizaciones, A.C., Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, AC (DMAS), Selvame Mx, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (), Cenotes Urbanos, Moce Yax Cuxtal y Grupo Ecologista del Mayab A.C., expresaron que la sociedad tienelas razones técnicas, científicas y jurídicas para no autorizar la construcción del parque acuático.Aunque reconocieron la negativa, a través de un comunicado solicitaron a lala, accesible y oportuna delen materia decorrespondiente al trámite 23QR2025T0061.Asimismo, pidieron a lasy municipales revertir lasal Programa de Desarrollo Urbano y otros instrumentos territoriales que favorecieron la expansión desordenada delen Mahahual, debilitando criterios ambientales, capacidades de carga y mecanismos de participación pública."El caso '' evidenció las profundas limitaciones e inconsistencias de la) presentada por la promovente. En materia marina, la evaluación ambiental fue claramente insuficiente", señalaron.Indicaron que losno abordan adecuadamente toda ely portuaria del proyecto, incluyendo zonas vinculadas al muelle de cruceros y sus operaciones. Además, afirmaron que los muestreos fueron realizados en condiciones deficientes y en un solo momento temporal, sin incorporar análisis estacionales ni campañas múltiples que permitieran comprender adecuadamente la dinámica ecológica del sistema arrecifal."Latambién omitióy sensibles, como, mamíferos marinos y aves, pese a tratarse de una región reconocida por albergar especies vulnerables y ecosistemas altamente frágiles. A ello se suma que los propios estudios reconocían un estado de deterioro importante en los arrecifes cercanos, incluyendo altos niveles de sedimentación y blanqueamiento coralino", advirtieron.En materia hídrica, el proyecto implicaba riesgos particularmente graves para el. La operación contemplaba lade agua subterránea y la inyección diaria de grandes volúmenes deal subsuelo kárstico.Las ONGS aseguraron que en materia de evaluación también resultó deficiente en materia social y territorial. Pues el proyecto requería miles de trabajadores permanentes y temporales en una localidad cuya, urbana y de servicios públicos ya enfrenta fuertes presiones derivadas del turismo y la expansión inmobiliaria.A pesar de ello, laminimizaba losy sostenía de manera contradictoria que el proyecto no generaría procesos de, aun cuando el propio diagnóstico social reconocía incrementos severos en costos de vivienda,y desigualdad territorial en Mahahual."Estasno constituyen simples deficiencias técnicas aisladas. Reflejan unque históricamente ha pretendido tratar alcomo un territorio disponible para la expansión ilimitada de megaproyectos turísticos, ignorando límites ecológicos, capacidades de carga, disponibilidad hídrica y derechos de las comunidades locales", explicaron.Además, señalaron que Mahahual no puede convertirse en unaal servicio dely la especulación inmobiliaria. La protección de sus arrecifes, manglares, selvas costeras y aguas subterráneas no es un obstáculo para el desarrollo: es la condición mínima para garantizar un, justo y ecológicamente viable para las generaciones presentes y futuras."Laocurrió en las calles, en las comunidades, en los espacios de participación pública y también en los, frente a modificaciones unilaterales e ilegales de instrumentos dey territorial que pretendían facilitar unincompatible con la fragilidad ecológica y social de la región", mencionaron.