Semarnat reporta 1,114 sitios contaminados en México

Ciudad de México, 18 may (EFE).- En México actualmente existen 1.114 sitios contaminados registrados en el país, de los cuales la mayoría se relaciona con hidrocarburos, metales y otros residuos peligrosos, indicó este lunes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno mexicano.

Acciones de la autoridad

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 publicado hoy en el Diario Oficial indica que "identifica como prioritarias las acciones de saneamiento en las cuencas de los ríos **Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora".

El compromiso del Gobierno es atender "los ríos más contaminados del país y reducir riesgos para las personas que habitan en zonas afectadas".

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De acuerdo con el diagnóstico del programa, "actualmente existen 1.114 sitios contaminados registrados en el país, de los cuales la mayoría se relaciona con hidrocarburos, metales y otros residuos peligrosos".

Entre las acciones previstas, apuntó el comunicado, destacan la "actualización y digitalización de información sobre sitios contaminados y remediados, la simplificación de trámites para programas de remediación y el fortalecimiento de mecanismos de inspección y seguimiento.

Impacto en la comunidad

Así como la actualización de instrumentos normativos, relacionada con criterios para la remediación de suelos contaminados por metales y metaloides.

La Semarnat indicó que el programa también incorpora un "enfoque de prevención, justicia ambiental y restauración ecológica", orientado a reducir riesgos a la salud humana y promover el saneamiento ambiental en regiones afectadas por actividades industriales, mineras, urbanas y del sector hidrocarburos.

El programa es coordinado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (Dggimar) y prevé una coordinación permanente con estados del país, municipios y dependencias del sector ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El peor desastre ambiental de la historia minera de México, según un reporte de la Semarnat, ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado cayeron al río Sonora (norte del país) por "una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas", lo que afectó a 22.000 habitantes de ocho municipios.

El derrame sucedió en la mina de Buenavista del Cobre en Cananea, que dejó atestado de metales pesados los ríos Sonora y Bacanuchi que atraviesan los municipios de Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviacora y Arizpe.