Semovi certifica licencia de manejo de Rosario Robles

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México certificó que Rosario Robles únicamente ha tramitado una licencia de conducir en la que señaló un domicilio ubicado en Los Reyes Coyoacán y no en la colonia Polanco de la Ciudad de México, como afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

Por ello, el equipo de defensa de Robles, aún encabezado por Julio Hernández Barros, afirmó que cualquier otro documento emitido a nombre de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) puede considerarse como apócrifo.

"Como parte de las pruebas que su equipo legal presentaremos para demostrar la injusticia, los abusos, las arbitrariedades e ilegalidades cometidas en su perjuicio, Rosario Robles Berlanga solicito? a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo, copia certificada de su licencia de conducir original.

"Al respecto, la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México respondió mediante oficio firmado por Margarito Rojas Salas, Director General de Registro Público de Transporte, que la licencia de conducir tipo "A" con folio 13117403 a nombre de Marina del Rosario Robles Berlanga con domicilio en Los Reyes Coyoacán es auténtica", informó mediante un comunicado el abogado Hernández Barros.

Recordó que durante la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles, el ministerio público federal solicitó sujetarla a prisión preventiva justificada porque "no tiene arraigo en la Ciudad de México y existe riesgo de fuga".

Para ello, argumentó que existe el registro de que Robles supuestamente tramitó una licencia de conducir en la que señaló un domicilio ubicado en la Colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, en tanto, la ex funcionaria afirmó que su domicilio está ubicado en la colonia Los Reyes Coyoacán.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna señaló que aunado a que Rosario Robles no tiene trabajo, el argumento de la FGR permitía concluir que la exfuncionaria no tiene un domicilio plenamente acreditado en la CDMX, razón por la que concedió la medida y ordenó recluirla en el penal de Santa Martha Acatitla.

"El Ministerio Público menciono?, sin presentar como prueba, una supuesta licencia de conducir con un domicilio diferente al de nuestra representada, dichos con los cuales el juez de control decidió? de forma arbitraria y sin tomar en cuenta las vastas pruebas de la defensa, imponer la medida cautelar conocida", acusó.

"El Ministerio Público presento? este documento con datos, firma y fotografía falsos. En él se puede observar que la fotografía fue tomada de internet, que la firma no corresponde con la de nuestra defendida y que los datos no coinciden con el domicilio de Rosario Robles".

El abogado indicó que con la certificación de la Semovi es posible concluir que el trámite ofrecido por la FGR para lograr sujetar a prisión preventiva a Robles, fue realizado por una persona diferente y sin el consentimiento de la extitular de Sedesol, actualmente vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.