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Senado perfila sesión maratónica para votar reformas en mayo

El Pleno del Senado analizará y votará las iniciativas tras dictamen de comisiones, en sesión que podría extenderse hasta la madrugada.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 05:19 p.m.
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Senado perfila sesión maratónica para votar reformas en mayo
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- En reunión a puerta cerrada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República estableció la probable ruta para la discusión y votación de las iniciativas de reformas que serán abordadas durante el periodo extraordinario.

      Junta de Coordinación Política define ruta para sesión extraordinaria

      En virtud de que la de Diputados es la cámara de origen, los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado prevén que las minutas lleguen entre el miércoles y el jueves, por lo que la sesión del Pleno será convocada para el jueves 28 de mayo a las 15 hrs.

      Sin embargo, el pleno tendrá que esperar a que las comisiones dictaminadoras del Senado concluyan su trabajo y aprueben las iniciativas para que sean turnadas a la Mesa Directiva.

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      Sesión maratónica en el Senado para análisis y votación de reformas

      Por ello, los grupos parlamentarios en la cámara alta consideran que podrían entrar al análisis, debate y votación de las iniciativas el jueves por la noche, en una sesión maratónica que podría concluir en la madrugada o mañana del viernes 29 de mayo.

      Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a su próxima sesión el lunes 1 de junio, con la finalidad de hacer la declaratoria de constitucionalidad de las reformas, una vez que sean aprobadas por la mitad más uno de los congresos estatales.

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