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Senado prepara ley para proteger derechos de pacientes con lupus

En México, el lupus afecta a 20 de cada 100 mil personas, con un alto porcentaje de mujeres jóvenes entre 16 y 55 años.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 03:31 p.m.
A
Senado prepara ley para proteger derechos de pacientes con lupus

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El

Senado de la República
alista la aprobación

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de la llamada "Ley Lupus", que reforma diversas leyes con el fin de establecer programas y presupuestos para atender a los pacientes en México, que en el 90 por ciento de los casos son mujeres.
En México, el lupus eritematoso sistémico (LES) afecta aproximadamente a 20 de cada 100 mil personas, siendo 9 de cada 10 pacientes mujeres, frecuentemente entre 16 y 55 años.
Se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación en órganos como piel, articulaciones, riñones y pulmones.
En el marco del foro "Lupus y otras enfermedades autoinmunes en México", se expuso que en México hay graves retrasos en el diagnóstico y falta de atención médica oportuna.
La senadora Amalia García Medina aseveró que México avanza hacia la consolidación de una ley nacional que garantice los derechos de los enfermos de Lupus, cuyo padecimiento consiste en que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos, lo que causa inflamación y daño en órganos como articulaciones, piel, riñones, cerebro y corazón.
La senadora de Movimiento Ciudadano destacó que esta enfermedad afecta a más de cinco millones de personas en el mundo y es más común que afecte a mujeres jóvenes y alterna periodos de actividad (brotes) con remisión.
Dijo que en entidades como Yucatán, Hidalgo y Tamaulipas, cuya representación activa está presente en este foro, avanza gracias a la sociedad civil, al trabajo de mujeres y hombres que buscan que se visibilicen los derechos de los pacientes con lupus.
Por otra parte, pidió poner atención en los diagnósticos erróneos, pues "le están haciendo un grave daño" en el ámbito laboral y social, sobre todo en el primer rubro, pues significa una disminución de sus derechos.

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