Senado prepara ley para proteger derechos de pacientes con lupus

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El

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de la llamada "", que reforma diversas leyes con el fin de establecer programas y presupuestos para atender a los pacientes en México, que en el 90 por ciento de los casos son mujeres.En México, el(LES) afecta aproximadamente apersonas, siendo 9 de cada 10 pacientes mujeres, frecuentemente entre 16 y 55 años.Se caracteriza por ser unaque causaencomo piel, articulaciones, riñones y pulmones.En el marco del foro "Lupus y otras enfermedades autoinmunes en México", se expuso que en México hay graves retrasos en el diagnóstico ymédica oportuna.Laaseveró que México avanza hacia la consolidación de unaque garantice los derechos de los enfermos de Lupus, cuyo padecimiento consiste en que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos, lo que causay daño encomo articulaciones, piel, riñones, cerebro y corazón.La senadora dedestacó que esta enfermedad afecta ade personas en el mundo y es más común que afecte ay alterna periodos de actividad (brotes) con remisión.Dijo que en entidades como, cuya representación activa está presente en este foro, avanza gracias a la, al trabajo de mujeres y hombres que buscan que se visibilicen los derechos de los pacientes con lupus.Por otra parte, pidió poner atención en los, pues "le están haciendo un grave daño" en el ámbito laboral y social, sobre todo en el primer rubro, pues significa una disminución de sus derechos.