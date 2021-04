Senadores discuten por elección de magistrados anti-corrupción

Este jueves por la noche, senadores polemizan sobre el proceso jurídico y legislativo para votar sobre la idoneidad y la elección o no de magistrados de la Tercera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de Natalia Téllez Orozco y Carlos Alberto Puga Bolio.

Se aprobó el nombramiento de Téllez Orozco, con 96 votos a favor y 21 en contra, y se rechazó el de Puga Bolio, quien, con 66 a favor y 48 en contra, no contó con las dos terceras partes en mayoría calificada que se requerirían para dicho nombramiento. Ambos funcionarios integrarían parte del TFJA que se encarga de revisar casos de corrupción relacionados con funcionarios públicos.

El argumento de la mayoría parlamentaria, Morena y sus aliados, es que en la orden del día que se había aprobado desde el inicio de esta segunda sesión ordinaria del Pleno del Senado se había especificado la votación sobre la idoneidad de dos magistrados en un mismo expediente y dictamen.

En medio de la polémica que se ha generado durante esta sesión sobre la votación de esta noche, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, leyó un documento en el cual se especifica que el dictamen relativo a la idoneidad se pondría a consideración de la asamblea, en caso de que se aprobara, inmediatamente la idoneidad, se sometería a la consideración la ratificación de los aspirantes en un mismo acto; en caso de que el o la aspirante alcancen las dos terceras partes de los votos presentes, tomarían protesta.

"No tiene asidero jurídico lo que se dice. Claro que se trata de dos dictámenes distintos. Vuelvo a comentarles: el orden del día, la Gaceta parlamentaria, son fuentes del derecho procesal legislativo y son sometidas a la aprobación del Pleno. Cada vez que nos reunimos en la Plenaria, la secretaria, por indicaciones del presidente dice: 'este es el orden del día, están de acuerdo, compañeros, y votan' y tiene efectos jurídicos. Si no tienen ustedes ningún remordimiento sobre lo que se está hablando, traigo de nuevo a colación, lean el numeral 15 del orden del día del jueves 29", dijo.

Los senadores de la oposición, PRI-PAN-PRD y MC reclamaron que, de acuerdo con las modificaciones al reglamento que se habían aprobado hace meses sobre la votación de nombramientos, esto sólo se podría llevar a cabo en sesión presencial, no en sesión virtual.

Sin embargo, la Mesa Directiva alegó que en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores parlamentarios negociaron que dicha votación sí se llevaría a cabo.

"Dónde de esos resolutivos que acaban de leer dicen que estamos aprobando el nombramiento. No dice que se estén sometiendo a votación los nombramientos de las personas. Dice textualmente: Están aprobando todos, la pura idoneidad y así ha sido siempre. En efecto, si la Gaceta dice "es anotación" eso no es nada más que un trámite propuesto por Servicios Parlamentarios. Se aprueba la idoneidad y queda el trámite para que en la siguiente sesión presencial. Evidentemente la magistrada logró los casos necesarios", dijo Damián Zepeda.

"Es una pena que se envíen perfiles completamente cercanos al presidente de la República. Seguramente una labor o función de subordinados podrían llevar a cabo una buena labor, pero ser miembros de la sala que le tocan decidir todos los asuntos graves de corrupción".