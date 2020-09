Senadores reclaman desaparición de fideicomisos

Senadores de oposición reclamaron la extinción de 109 fideicomisos que recibían recursos federales y que aprobó ayer la Cámara de Diputados, por iniciativa del partido Morena.

Víctor Fuentes (PAN) reclamó que la desaparición de fideicomisos es un error, especialmente porque con esos recursos se apoyaban cuestiones estratégicas para su desarrollo, como la ciencia y la cultura.

"La verdad, con todo respeto, no tiene madre. El continuar encaprichados al Tren Maya, al Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, el tiempo y la historia los van a sancionar drásticamente. Los amigos de Morena tienen que tener muy claro que los carniceros de hoy serán las vacas de mañana", señaló.

Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos también del PAN, consideró "brutal" lo aprobado por la Cámara de Diputados al señalar que hay una contradicción puesto que, por un lado, el coordinador de Morena asegura que no habrá recortes mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que los recursos que se ahorren van a servir "para otras cosas". Quien pidió a sus compañeros legisladores de Morena que no respalden la iniciativa de su partido.

"La realidad es que lo que va a suceder hoy también compete a esta cámara. Con la cancelación de esos fideicomisos se hace una violación múltiple a los Derechos Humanos. Se está cancelando la posibilidad de educación, cultura, trabajo y hasta protección civil. Morena dijo que las cosas iban a ser diferentes, y el ejemplo que hoy están dando es darle la espalda a millones de mexicanos que confiaban en ustedes".

Alberto Galarza, senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, defendió de manera particular el fideicomiso del FIDECINE al señalar que apoyar a la industria cinematográfica en el país podría ayudar a reactivar la economía en el país después de la pandemia por Covid-19.

Señaló que el apoyo a la industria cinematográfica en el país lleva desde 2018 a 2020 faltantes de presupuesto de menos 43 millones de pesos de un año a otro, y de menos 38 millones de pesos en el último presupuesto. Hoy se etiquetan 5 millones de pesos más y la brecha no se ha cerrado a lo deseable, lamentó.

"Mientras Canadá tiene incentivos fiscales de 35% a 45%, en México tenemos solamente 10% de ISR para incentivar a la industria. En Colombia acaban de aprobar la exención de impuestos por 40% y solo en Bogotá, la derrama económica será en inversión que estamos perdiendo en México, de 35 millones de dólares. Tenemos que ser muy cuidadosos para cuidar nuestras industrias creativas. Acciones como las que estamos viendo en la cámara de Diputados no ayuda en nada. Presentaré una propuesta de exención de impuestos porque hoy el cine, el arte y la cultura lo necesitan".