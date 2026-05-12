Sentenciados, agentes de GN por muerte de estudiante en Irapuato

Dos agentes de la Guardia Nacional que dispararon contra estudiantes de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, fueron encontrados culpables por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel y tentativa de homicidio de tres de sus compañeros.

Juicio oral y culpabilidad de los agentes

Una jueza federal decretó la culpabilidad de los agentes Jesús Ángel "N" e Iván "N" por los delitos de homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio registrados el 27 de abril de 2022 en la comunidad El Copal en Irapuato, Guanajuato.

En la audiencia de juicio oral de este lunes, la juzgadora dejó pendiente la sentencia de prisión y por repetición del daño que les impondrá, y notificará en los siguientes días.

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Con base en las pruebas aportadas por la fiscalía, la jueza resolvió que los agentes se excedieron en el uso de la fuerza y dispararon contra las víctimas con la intención de matarlas.

Detalles del incidente y consecuencias

Jesús Ángel "N" es culpable del delito de homicidio doloso calificado de Ángel Yael.

También Jesús e Iván son culpables de los delitos de homicidio en grado de tentativa de los estudiantes de Agronomía de la División de Ciencias de la Vida de la UG, Larisa, Edith Alejandra y Aarón Eduardo.

El día de los hechos los elementos de la Guardia Nacional dispararon contra los estudiantes, quienes iban a bordo de una camioneta Ecosport blanca en la comunidad El Copal, del municipio de Irapuato. Los agentes federales los persiguieron y dispararon con sus armas de cargo. Una bala lesionó a Ángel Yael en la cabeza y acabó con su vida, en tanto que Edith Alejandra fue herida en el hombro.

La juzgadora valoró que los agentes dispararon contra los estudiantes sin ninguna justificación y sin que se encontraran en alguna condición de riesgo.